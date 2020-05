Magazine Pertinho da natureza

Estar em contato com a natureza é essencial para manter a saúde mental em equilíbrio. Estudos comprovam que pessoas que mantêm uma relação próxima com o meio ambiente reduzem o nível de cortisol no organismo, o hormônio do estresse. Uma pesquisa da Universidade de Chiba, no Japão, por exemplo, mostra que passear em áreas verdes pode reduzir o cortisol em até 16%. ...