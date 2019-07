Magazine Personificação do Aranha

A estreia de Tom Holland, de 23 anos, como Homem-Aranha nos cinemas foi com uma ponta no filme Capitão América: Guerra Civil (2016), e de cara encheu os fãs de otimismo. Um problema apontado pelos fiéis seguidores do amigão da vizinhança nos filmes antecessores do aracnídeo era o fracasso na dualidade das personalidades do herói.Tobey Maguire – que fez três filmes no início dos anos...