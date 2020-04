Magazine Personagens que ganharam as telas

Formado em Direito, Rubem Fonseca chegou a trabalhar na polícia do Rio, especialmente no Departamento de Relações Públicas. A coletânea Feliz Ano Novo, de 1975, com seus relatos de sexo, violência e conflitos de classes, foi censurada pelo governo da ditadura militar. A proibição serviu para aumentar o apelo do livro com o público, transformando-o em um grande best-sell...