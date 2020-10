Magazine Personagens de Malhação: Viva a Diferença ganham novo visual A figurinista Julia Ayres comenta sobre as novidades nos looks das personagens. “A Keyla volta com elementos inspirados nos anos 1950. Já a Ellen faz trancinhas laterais e começa a usar brincos mais étnicos africanos e de madeira”

Um tempo longe de casa pode transformar as pessoas, mesmo que seja apenas um período de férias. É o caso de Ellen (Heslaine Vieira) e Keyla (Gabriela Medvedovski), nos próximos capítulos de Malhação: Viva a Diferença. Depois de ganhar o Campus Fest com o projeto do robô Vitorio 2.0, Ellen retorna a São Paulo ainda mais confiante em sua capacidade e decidida sobre o que...