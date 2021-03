Uma gatinha incauta está passeando tranquilamente pela rua quando, por fatalidade, é atingida por um jato de tinta. Ela, que era preta, ganha, assim, uma longa faixa branca no dorso e fica parecendo uma... gambá? Sim, pelo menos aos olhos do sedutor e fedorento Pepe Le Pew, um gambá com sotaque francês que, como todos de sua espécie, exala um odor nada agradável. Ele se apaixona pela felina tingida e passa a persegui-la implacavelmente, agarrando-a sempre que pode e fazendo-a desfalecer com seu cheiro.

Esse personagem da Looney Tunes, que fez muito sucesso com dezenas de episódios que mostram esse assédio desabrido ao seu objeto de desejo, acaba de ser retirado da produção Space Jam, que reúne os integrantes da Turma do Pernalonga e o grande astro do basquete, LeBron James. O motivo: Pepe Le Pew e seu comportamento inconveniente estariam celebrando a cultura do assédio a até do estupro, uma vez que, insistentemente, ele força um contato físico com aquela que quer ter como parceira.

A discussão está no âmbito do fenômeno do “cancelamento” nas redes sociais, em que um personagem popular durante um longo tempo acaba caindo em desgraça quando surge a percepção de que suas atitudes contêm algo que era tolerado no passado, mas que não é mais aceito hoje. É exatamente o caso de Pepe Le Pew, que nasceu como uma brincadeira um tanto preconceituosa. Afinal, não é à toa que justamente um gambá foi escolhido para ser o francês da turma, ironizando a fama dos europeus de não gostarem de tomar banho.

Essa troca de farpas entre norte-americanos e franceses já foi explorada em muitos filmes e também em desenhos, como em um episódio dos Simpsons em que a família migra para a França e despeja todos os estereótipos do mostruário. Ainda que fosse uma brincadeira que flertava com a ofensa, o desenho nunca foi severamente criticado por isso. Agora, é diferente. Haveria uma cena em que Pepe Le Pew apareceria contracenando com o astro LeBron James, mas ela foi extirpada do roteiro de Space Jam. O gambá foi cancelado.

Não é a primeira vez que desenhos animados de décadas passadas passam pelo júri do presente. Na própria Turma do Pernalonga, como também em animações da dupla Hanna & Barbera, do Pica-Pau, da Disney, produções antigas foram “flagradas” trazendo artifícios condenados atualmente, como o uso do black face, em que uma personagem branca pinta o rosto de preto e interpreta, caricaturalmente, um negro. Racismo escancarado que era normalizado algumas décadas atrás, mas que não é mais perdoado como antes.

Também já houve protestos a respeito de episódios em que personagens, como Pernalonga e Pica-Pau, se vestem de mulheres e tornam-se ridículos, o que são consideradas manifestações de transfobia. No início deste ano, a plataforma de streaming Disney+ retirou das playlists voltadas para as crianças desenhos clássicos, como Alladin, Peter Pan, Mogli e A Dama e o Vagabundo, pelo conteúdo repleto de estereótipos étnicos contra indígenas, árabes e africanos e moradores de rua, entre outros.

As produções não foram banidas totalmente, mas estão mais difíceis de serem encontradas no amplo catálogo da Disney+, até mesmo por meio de pesquisas. Antes, a gigante do entretenimento havia colocado avisos nessas obras prevenindo sobre seus conteúdos inadequados. A Warner Bros já havia tomado iniciativa mais radical, banindo definitivamente alguns episódios do Looney Tunes por serem politicamente incorretos ou preconceituosos. Os tempos mudaram e certos comportamentos também precisam mudar, para melhor.

Sobrou para a Bruxa do 71

Coitado do Seu Madruga. É um homem em constante fuga. Ele foge do Seu Barriga para não pagar o aluguel atrasado. Ele foge das confusões do Chaves, já que sempre se dá mal. Ele foge dos catiripapos de Dona Florinda, que o culpa de tudo o que acontece de errado na vizinhança. Ele foge da paixão avassaladora de Dona Clotilde, a Bruxa do 71, que não perde uma oportunidade de se atracar com o eterno desempregado, mesmo, vamos combinar, não se tratando exatamente de um galã. Pois isso agora está dando confusão.

Um movimento nas redes sociais está considerando o comportamento da Bruxa do 71 inadequado, como uma glamorização da cultura do assédio. Afinal, Seu Madruga sempre deixa claro que não quer nada com a vizinha, mas ela insiste. E como insiste! A recorrência nas investidas, o contato físico sem consentimento, as abordagens em público revelariam uma conduta reprovável. Mas Dona Clotilde não está só. Fãs do seriado Chaves, que deixou de ser exibido no Brasil, viram um exagero na crítica e defendem a personagem.

Caso a moda pegue, mais personagens podem acabar na berlinda. Afinal, o próprio Chaves, além de Kiko e Chiquinha não deixam em paz o Senhor Barriga e seu filho Nhonho (interpretados pelo mesmo ator) em paz. O bullying em relação ao peso do senhorio da vila é uma evidente manifestação de gordofobia. A própria Bruxa do 71 é atacada por ser considerada “velha”. Nos anos 1970, quando o seriado foi produzido, essas questões não estavam na pauta e as histórias ingênuas pareciam desculpar todos esses preconceitos.

A tradição do sexismo

Objetificar as mulheres e seus corpos tem sido um tema muito debatido nos desenhos animados, HQs, mangás e outras obras de ficção do gênero. O novo Space Jam, com os personagens do Looney Tunes nas quadras de basquete, também levantou controvérsia a respeito, não exatamente quanto a uma mulher, mas a uma coelha. Na primeira produção da franquia, de 1996, a personagem Lola Bunny aparecia muito sexualizada, com um shortinho mínimo e muitas curvas, o que não acontece na versão que estreia em junho.

Dessa vez, a coelhinha que faz par com Pernalonga aparece com um uniforme menos sensual, mais próximo das roupas que qualquer jogadora de basquete usaria. O diretor do filme, Malcom D. Lee, declarou que o novo design da personagem deve-se a uma tentativa de buscar mais autenticidade a figuras femininas que não mais se destacam por seus corpos e sim por “serem fortes e capazes”. Isso provocou certa chiadeira na internet, com reclamações de quem queria a coelhinha como uma espécie de sex symbol.

Projetar em animações atributos que estereotipam as mulheres é algo um tanto comum nos desenhos, mas isso vem mudando. Um exemplo foi o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que também promovia o encontro entre animações e pessoas reais nas cenas. Com produção de Steven Spielberg, o trabalho aglutinou figuras icônicas de vários estúdios, como Pernalonga e Mickey Mouse, Dumbo e Patolino, mas quem chamou a atenção foi a femme fatale Jessica Rabbit, inspirada nas musas Rita Hayworth e Veronika Lake.

O grande decote, os lábios grossos, as pernas de fora, a voz rouca e sensual fizeram daquela personagem um ícone para lá de fetichizado, mas no final dos anos 1980, era comum que os gibis investissem em heroínas que habitavam a fantasia de muitos leitores. Vampirella colocava suas presas de fora a bordo de um colã que mal cobria suas partes íntimas. No primeiro filme de Batman, de Tim Burton, Michelle Pfeiffer criou rebuliço com sua sensualíssima Mulher-Gato, transferindo para a tela a sedução das HQs.

As histórias em quadrinhos sempre usaram esse artifício para conquistar a preferência de marmanjos, mas quase nunca tiraram as mulheres torneadas e seminuas, com seus uniformes coladíssimos, de tramas paralelas, ocupando posições coadjuvantes em universos dominados pelos heróis homens. Criações como Supergirl ou Batwoman serviram mais como escadas para as verdadeiras aventuras, vividas pelo Homem de Aço ou pelo Cavaleiro das Trevas. Isso tem se alterado, com produções de séries e filmes das heroínas.

O caso mais emblemático é o da Mulher-Maravilha. O criador da personagem foi o psicólogo William Marston, um notório entusiasta da prática de bondage, fantasia sexual baseada na dominação, por amarrações e imobilização, do parceiro. Seus sonhos eróticos foram projetados, assim, na heroína, que tem muitos poderes e nasce em uma sociedade de guerreiras, o que denota o poder feminino, mas que muitas vezes se vê em apuros, presa em alguma situação específica. Uma forma de dominação do poder da super-heroína.

Essa é uma discussão que vem desde as primeiras histórias da Mulher-Maravilha, nos anos 1940, também imaginada com pouca roupa, trajando um bustiê “tomara que caia” (outra expressão tida como machista atualmente) e um biquíni com as estrelas da bandeira dos EUA. Ainda que tenha esse teor fetichista, para Noah Berlatsky, autor do livro Mulher-Maravilha: Bondage e Feminismo nos Quadrinhos, a heroína simboliza algo que supera essa objetificação, tornando-se, de fato, um símbolo de inovação e vanguarda.

Tal leitura pode ser vista nos filmes da DC Comics estrelados pela atriz Gal Gadot, em que a Mulher-Maravilha está a anos-luz de qualquer tipo de submissão. Uma evolução da personagem que deixou suas origens para trás, o que não soterra outras referências que agora passam por novas avaliações. Uma delas é um ícone erótico dos anos 1950. Bettie Page foi uma modelo norte-americana que, com seu visual pin-up, enlouqueceu um vasto público com suas aventuras sadomasoquistas com carinha de inocente.

Essa figura perpetuou-se no imaginário, mas a um preço pessoal alto para a atriz, como revela o filme Bettie Page, de 2005. Nele, são descritas as humilhações e as situações terríveis pelas quais ela passava nos ensaios fotográficos que a tornaram famosa, mas que também a fizeram muito perseguida pelos moralistas da época. A sex symbol inspirou gerações de desenhistas e roteiristas, como no filme Rocketeer, de 1991, em que a principal personagem feminina do primeiro longa de super-heróis da Disney é uma versão de Bettie.

A figura de Bettie Page ingressa numa discussão que está mais madura atualmente e com efeitos práticos no entretenimento de grandes públicos. A Marvel, por exemplo, enfatizou a tentativa de deixar o sexismo que costuma dominar os universos dos heróis ao apostar alto, por exemplo, em produções como Capitã Marvel. Em Pantera Negra, as guerreiras também ganham grande destaque. E nada de trajes sumários e comportamentos lascivos. Não se fazem mais super-heroínas como antigamente. Ainda bem!

A polêmica dos mangás

Não há gêneros de histórias em quadrinhos que estejam sob um bombardeio maior na atualidade do que os mangás e animes orientais. Se obras sexistas com as heroínas da DC e Marvel já produzem certas reações indignadas, o que dizer de trabalhos que erotizam adolescentes e às vezes até crianças? Essa é uma tradição há muito debatida em países como o Japão, onde seus defensores argumentam tratar-se de um traço cultural. Mas a pressão para encarar essa questão com menos leniência só tem aumentado.

Tudo é mais delicado porque alguns dos conteúdos publicados nessas revistinhas, que fazem sucesso com públicos de diferentes gerações, são bastante explícitos, com cenas que vão de violências sexuais à fetichização de estudantes secundaristas, com ênfase em saias curtas, meias e lingeries. Também há obras que exploram fetiches, como bondage, sadomasoquismo e podolatria. A Organização das Nações Unidas chegou a pedir a proibição de alguns desses mangás como parte de sua luta contra a pedofilia.

Esse debate extrapola para produtos audiovisuais, já que há diversas séries baseadas nos mangás, seja na TV ou em jogos. Em 2019, por exemplo, a série Sword art Online teve um de seus episódios envolvido numa discussão sobre possíveis apologias a crimes sexuais. Em uma das cenas, o vilão da história comete um estupro. Não é um caso isolado. A lista de animes que são liberados no Japão, mas não podem ser publicados ou apresentados em forma de séries no exterior é desconfortavelmente extensa, o que tem inflamado o debate.

Um dos mais polêmicos é Viewfinder, de Yamane Ayano, a história de um fotógrafo em relação abusiva com um mafioso. O romance começa com o rapaz sendo sequestrado pelo bandido e, ao ser mantido refém, é obrigado a realizar as fantasias sexuais do bandido, incluindo cenas explícitas de estupro com cores sadomasoquistas. A questão é que, no decorrer da narrativa, o rapaz torna-se uma espécie de objeto de desejo de mais de um abusador. Um deles, porém, tem sua figura romantizada, virando uma espécie de príncipe.

Esse é um exemplo do chamado mangá yaoi, que traz enredos com temática homoafetiva, mas muitos deles contêm elementos de violência e relações abusivas. As meninas estão no centro dos principais debates. Uma produção como Sakura Cards Captors, ainda que não apresente conteúdo sexual explícito, mostra um romance entre um jovem adulto e uma adolescente de tenra idade. Nessa categoria estão as obras loli-con, comics com lolitas, numa alusão à obra canônica de Vladimir Nabokov que tem uma menina sexualizada.

É comum ver nas capas dessas revistas meninas com saias curtas, com expressões de segundas intenções ou mesmo, em alguns casos, com crianças praticamente nuas. E estúdios de grande porte no Japão investem em animações com esse teor, como Kobayashi-san Chi No Maid Dragon, da Kyoto Animation, em que garotas estão sempre em situações que denotam alguma intimidade. Todos esses exemplos têm público fiel e inimigos ferrenhos. Resta saber quem ganhará essa queda de braço.