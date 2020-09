Magazine Perfil

Nascido em 1964, poucos dias antes do golpe civil-militar que instaurou o regime ditatorial no Brasil, Márcio Cruzeiro foi influenciado desde pequeno pelas convicções políticas e ideológicas do pai, comunista e ateu renitente. Com 12 anos, ao ler A Volta ao Mundo em Oitenta Dias, de Júlio Verne, foi fisgado pela literatura. Desde a adolescência, ele escreve poesia, co...