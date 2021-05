Magazine Perda de memória e dificuldade na fala são os primeiros sinais de algum tipo de demência Como retratado no filme 'Meu Pai', vencedor do Oscar, a doença também pode causar mudanças de personalidade

De uma hora para outra, uma série de frases repetidas ditas pela aposentada Jacira Alves de Mello, 94 anos, em um encontro de família há quase uma década, ligou o sinal de alerta nos filhos de que algo não estava bem com a mãe. Depois de uma avaliação médica, ela foi diagnosticada com Doença de Alzheimer, principal causa de demência entre idosos no mundo. “Não era cad...