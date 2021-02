Magazine Perdão, Lili Pedro Motta & Henrique, donos da polêmica música Lili, acusada de transfobia, lançam nova versão da canção

Quando levantou-se da cama na véspera do Natal, o cantor sertanejo Pedro Motta, 23 anos, levou um susto. Mais de 120 mil notificações no Instagram com acusações de transfobia. Quem não se lembra da polêmica da música Lili, que se tornou um dos assuntos mais comentados no final do ano passado nas redes sociais e levou Pedro Motta & Henrique para a berlinda ...