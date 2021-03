Magazine Pequenos tesouros

A biomédica aposentada Solimar Almeida de Oliveira, de 68 anos, cuida com carinho dos pequenos tesouros deixados pelo sogro com o seu falecimento, há 50 anos. O seu marido pegou a estrada de Goiás até São Paulo, onde o pai morava, para buscar as relíquias de família carregadas de histórias, como os cristais que participaram de tantas ocasiões especiais e as delicadas xícaras...