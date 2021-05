Magazine Pequenos também sofrem

Os períodos de outono e inverno acendem o alerta quanto aos sintomas em crianças. Os quadros de tosse e febre costumam assustar os pais e saber que os sintomas podem estar relacionados a quadros alérgicos e não virais pode auxiliar no diagnóstico precoce. “A gripe alérgica é um termo popular para referenciar os sintomas que as crianças e adolescentes têm com a mudança de c...