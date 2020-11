Magazine Pequenos cozinheiros: levar as crianças para a cozinha auxilia na educação alimentar Lavar os ingredientes, bater bolo, separar os utensílios, colocar a mesa. As atividades que os pequenos podem auxiliar na cozinha são muitas

Aquela criança que come de tudo, sem torcer o nariz para o elemento novo e colorido no prato. Um menino que anda com um brócolis na mão com a mesma alegria de segurar um pirulito cor-de-rosa. Quando senta à mesa, a garota devora o prato de arroz, feijão e legumes sem nem questionar cadê a batata frita. Essas são cenas que parecem um sonho para muitos pais e demonstr...