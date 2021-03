Magazine Pepe Le Gambá tem cenas excluídas de “Space Jam: O Novo Legado”

Pepe Le Pew, personagem já conhecido do filme clássico Space Jam: O Jogo do Século (1996), não vai aparecer na sequência da comédia, Space Jam: O Novo Legado, que tem previsão de estreia para dia 16 de julho deste ano. Os produtores do longa-metragem retiraram as cenas em que o gambá aparece após acusações de que o personagem “normaliza a cultura do estupro”. Segundo o...