Magazine Penúltimo capítulo da novela ‘A Dona do Pedaço’ bate recorde de audiência Último capítulo da novela das 21h do autor Walcyr Carrasco vai ao nesta sexta-feira, 22

Chegando ao último capítulo nesta sexta, 22, a novela A Dona do Pedaço mostrou força nos momentos finais. No penúltimo capítulo, que foi ao ar na quinta, 21, trama das 21h, de Walcyr Carrasco, registrou recorde de audiência em São Paulo, com 45 pontos de audiência e 64% de participação. O capítulo ficou mais 9 pontos (+25%) acima da média parcial da novela, após 1...