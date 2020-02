Magazine Pelos bares do Brasil

“Decidi que, de três em três meses, gravaria um DVD com, no máximo, sete músicas inéditas e escolheria regiões diferentes do Brasil para poder receber o projeto”, diz Lucas Lucco sobre De Bar em Bar. Com a primeira parte lançada em outubro de 2019, gravada em Goiânia, o cantor acaba de lançar o segundo volume em Uberlândia, no início do ano. “Comecei em Goiânia, que é onde...