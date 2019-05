Magazine Pele do pescoço pede cuidado redobrado para retardar envelhecimento Para evitar estragos que o tempo deixa na pele do pescoço, é necessário não negligenciar a área que costuma denunciar a idade

Os cremes e filtros solares para prevenir rugas, alisar as primeiras linhas de expressão, manter a pele firme e radiante que a corretora de imóveis Zilda Fagundes, de 58 anos, usa no rosto são sempre aplicados também na região do pescoço. O hábito simples – esquecido por grande parte das mulheres – garante o aspecto saudável da área que, assim como a pele das ...