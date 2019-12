Magazine Pela terceira vez, África do Sul vence concurso de Miss Universo Zozibini Tunzi desbancou Miss Porto Rico e Miss México, na final realizada em Atlanta, nos EUA

A sulafricana Zozibini Tunzi foi proclamada vencedora do Miss Universo 2019 neste domingo, 8, na final do concurso que foi realizada em Atlanta (EUA). Ver essa foto no Instagram &...