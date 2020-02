Magazine Pela segunda vez Gusttavo Lima some em meio à fumaça no palco e brinca: "Tô no céu!" A primeira vez que o técnico do cantor exagerou no gelo seco foi em uma apresentação no Caldas Country

O sertanejo Gusttavo Lima foi a grande atração desse domingo (23) do Carnaval das Artes, no Rio de Janeiro. O festival tem como principal atração a mistura de gêneros - sertanejo, pop, samba/pagode, reggae e funk - que é para agradar todos os gostos. Um fato que chamou a atenção durante a apresentação do embaixador foi que ele sumiu, mais uma vez, no palco. E não ...