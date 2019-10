Magazine Pela primeira vez em Goiânia, Grupo Bagaceira de Teatro apresenta espetáculo sinestésico Fishman Com direção de Yuri Yamamoto, peça não tem a presunção de responder às questões existenciais, mas de dialogar com temas subjetivos do teatro contemporâneo

O que se modifica com o tempo? O que não muda? Uma pessoa transforma a outra? Quanto pesa um encontro? Em Fishman, espetáculo que marca a trajetória do cearense Grupo Bagaceira de Teatro, as prerrogativas são múltiplas e nada é o que parece. A peça, que já rodou por diversos palcos brasileiros, será apresentado pela primeira vez em Goiânia, de hoje a domingo, no Espaço S...