Magazine "Pela 1ª vez na vida eu fui em uma delegacia igual a uma criminosa", diz ganhadora do BBB Em entrevista ao programa No Ar, Paula von Sperling falou sobre inquérito policial que responde por acusação de racismo

Paula von Sperling, a ganhadora do BBB 19, conhecida por ter se envolvido em diversas polêmicas durante sua permanência no reality show da Globo, afirmou em entrevista ao programa No Ar, apresentado por Otaviano Costa, nesta quarta-feira (8), que sabia que "estava falando muita besteira" no programa. Questionada pelo apresentador sobre o que mais "mexeu com sua f...