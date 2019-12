Magazine Pegue a bike e curta a Holanda Conhecida como o país das bicicletas, biajar para lá significa poder juntar vida noturna animada, bons museus e muitos passeios ao ar livre em uma mesma viagem

Engana-se quem pensa que a Holanda é só Amsterdã. Nada disso! Existem muitas outras cidades holandesas que também garantem experiências incríveis aos seus visitantes, com a vantagem extra de serem menos turísticas que a capital. Animou? Então, confira as dicas da Momondo, portal gratuito de reservas de passagens aéres, para te ajudar a tirar esse sonho do papel!...