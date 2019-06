Magazine Pedro Scalon lança nova música em show no Mercado Popular

O cantor e compositor Pedro Scalon (foto) faz show nesta quinta-feira, às 20 horas, no Mercado Popular da 74, com apresentação de música nova, Amor Transforma, cujo videoclipe também será lançado na ocasiã. Intitulado Entre Uma Balada e Um Blues, o show destaca a música brasileira, além de composições do próprio Scalon. Amor Transforma é a terceira canção a ser lançada d...