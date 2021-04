Magazine Pedro Bial diz que precisaria de detector de mentiras para entrevistar Lula Fala foi considerada desrespeitosa não só por anônimos, mas também por famosos, que usaram as redes sociais para se manifestar

Pedro Bial, 63, foi um dos convidados do Manhattan Connection desta quarta-feira (14). O jornalista, conhecido não só por sua trajetória como repórter, correspondente internacional e apresentador do BBB, mas também por estar a frente do programa de entrevistas "Conversa com Bial", polemizou e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após a participação na atração d...