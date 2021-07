Depois da abertura de Chico César, um velho conhecido dos goianos é a segunda atração da programação on-line do Projeto Música no Câmpus. Pedro Baby, cantor e compositor, filho da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes, toca hoje, às 21h30, com transmissão simultânea pelo canal da UFG no YouTube, pela TV UFG e na Rádio Universitária. A nova temporada contará com um show por mês até novembro.

Assim como no show de estreia do Música no Câmpus, em junho, a apresentação de Pedro Baby será no formato digital com uma gravação especialmente realizada para o projeto. “Sempre tivemos um cuidado muito grande com a curadoria, buscando uma diversidade de gêneros musicais que traduz a diversidade cultural brasileira”, destacou ao POPULAR Flávia Maria Cruvinel, pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura e diretora de cultura da UFG.

Para o repertório, que é mantido em segredo, já que o show é num formato especial realizado exclusivamente para o projeto da UFG, Pedro Baby deve tocar canções autorais, como Bora Lá, Norte e Pra Matar Coração, e interpretações de sucessos dos Novos Baianos. Assim como músicas da carreira solo de Moraes Moreira, Gilberto Gil, Marisa Monte, Mutantes e Gal Costa.

A primeira participação de Pedro Baby no projeto foi em 2012, como parte da banda da cantora Gal Costa no show Recanto, que também batiza o 30º disco da carreira da artista. A segunda vez foi em 2013 com sua mãe, Baby do Brasil, na apresentação Baby Sucessos. A última vez foi em 2015, com seu show solo, ao lado do pai, Pepeu Gomes, Jorginho e Dadi, em comemoração aos 55 anos da UFG.

A carreira de Pedro Baby começou em grande estilo. Em 1997, em um show em comemoração aos seus 50 anos, Moraes Moreira (1947-2020) apresentou o músico ao público. Aliás, ele aprendeu a tocar guitarra e violão aos 14 anos, quando ouviu Moraes fazendo os acordes da música Preta, Pretinha, um clássico do grupo Novos Baianos e a partir disso seguiu seus instintos sonoros pelo mundo.

Em 1996, Baby foi morar em Nova York (EUA), onde teve a possibilidade de se desenvolver como músico e cantor. O trabalho como compositor começou em 2003 com a faixa Velha Infância, um dos maiores sucessos gravado pelos Tribalistas, formado por Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. No período, ele também participou das bandas de Bebel Gilberto, Ana Carolina e Gal Costa.

História

O Projeto Música no Câmpus foi criado em 2009 para apresentar a diversidade musical brasileira e na última década realizou 40 shows levando ao Centro de Cultura e Eventos Prof Ricardo Freua Bufaical aproximadamente 130 mil pessoas, com média de 3.250 pessoas por show. Pelo palco, já passaram nomes importantes, como Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Zeca Baleiro, Milton Nascimento e Jorge Mautner.

Outra atração importante na história do projeto foi em 2018, quando pela primeira vez artistas da música popular goiana foram a atração principal. Na ocasião, Pádua, Maria Eugênia e TomChris apresentaram o show Três Cantos. Eles foram acompanhados pelos músicos Luiz Chaffin, na guitarra e violão, Marcelo Maia, no baixo, Fred Valle, na bateria, Edison Moraes, na percussão, e Henrique Reis, nos teclados.

SERVIÇO

Música no Câmpus - Temporada 2021

Show: Pedro Baby

Data: 27 de julho de 2021

Horário: 21h30

Transmissão: Canal da UFG no YouTube, TV UFG e Rádio Universitária

Informações: www.ufg.br