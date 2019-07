Magazine Pedra Letícia apresenta novo show em Goiânia

A banda Pedra Letícia, conhecida pelo pop rock irreverente, apresenta-se neste sábado, a partir das 22 horas, no Bolshoi Pub. O grupo traz o novo show, batizado de Velhos Goianos, com repertório com canções novas e grandes sucessos da carreira, como Teorema de Carlão, Eu Não Toco Raul e Como que Ocê Pôde Abandoná Eu. Formado por Fabiano Cambota nos vocais, Pedro Torr...