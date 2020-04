Nesses dias de distanciamento e reestruturação da relação familiar, o acesso à cultura é um dos maiores presentes para os pequenos. A pedagoga Lorena Rocha Simiema Barreto lembra a importância da literatura quando as famílias estão reclusas em casa e os filhos sem frequentar a escola. “A leitura é um caminho maravilhoso para que as crianças passem por esse momento mais tranquilamente, mais suavemente”, afirma.

“As crianças não têm as trocas com outras da mesma faixa etária, ficam sem acesso a materiais de leitura diversos e mantêm a mesma rotina em casa. Criar esse momento em família, com o hábito da leitura, nesses dias que estamos vivendo, é fundamental para o convívio.”

Segundo Lorena Barreto, que é professora da educação infantil, fazer uma pausa na rotina e disponibilizar livros infantis para as crianças é proporcionar alento. “Damos a elas momentos de paz, reflexão, alegria e diversão”, justifica. A leitura traz tudo isso. “Dependendo do livro e do tema que ele aborda, a gente pode explorar com a criança diversas vertentes”, diz.

A professora orienta que criar o hábito da leitura será importante também posteriormente, no retorno ao convívio escolar, estreitando os laços além das videoaulas. “Na leitura, a criança mergulha no lúdico, na imaginação, e fica ligada à escola e ao aprendizado de forma fantasiosa, que é mais prazerosa.” A pedagoga indica livros para esse momento em casa.