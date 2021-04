Magazine Pecuária em Goiás não acontecerá no mês de maio pelo segundo ano consecutivo Reza a lenda que o evento é quem traz as baixas temperaturas para essas bandas, então a oportunidade de tirar as jaquetas e botas do armário é perfeita

O início do mês de maio dá a largada para dois grandes eventos em Goiás: a Exposição Agropecuária do Estado - ou simplesmente Pecuária - e a chegada da frente fria. Reza a lenda que o evento é quem traz as baixas temperaturas para essas bandas, então a oportunidade de tirar as jaquetas e botas do armário é perfeita. De dia, as exposições de animais recebem o púb...