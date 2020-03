Magazine Pearl Jam lança Gigaton, seu primeiro álbum em sete anos Disco tem previsão para chegar ao mercado no próximo dia 27

Um dos alicerces do movimento grunge dos anos 1990, o Pearl Jam está disposto a batalhar por seu lugar no cenário musical moderno – bem inóspito para o rock. Gigaton, primeiro álbum em sete anos do grupo liderado pelo vocalista Eddie Vedder, sai dia 27 com uma série de promoções inusitadas que envolve reproduções do disco em cinemas, uso de realidade aumentad...