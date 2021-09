Magazine Peça reflete um Brasil autoritário, em que única via de negociação é a bala "Tectônicas" encenará as tensões políticas e sociais que têm chocado o país nos últimos anos

Três dias após as manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, na mesma avenida Paulista que foi palco dos protestos, o esp etáculo"Tectônicas" encenará as tensões políticas e sociais que têm chocado o país nos últimos anos --ou desde o período colonial, de acordo com Marcelo Lazzaratto, o diretor da peça. Interrompida às vésperas da estreia em meados de 2020 p...