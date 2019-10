Magazine Peça Prego na Testa, dos Parlapatões será apesentada nesta quinta-feira (17) A montagem é um solo do ator e palhaço Hugo Possolo baseada no texto Pounding Nails in the Floor with My Forehead (Batendo Pregos no Chão Com Minha Testa), de Eric Bogosian, com direção e adaptação de Aimar Labaki

Destaque da programação desta quinta-feira (17) do Goiânia em Cena, a peça Prego na Testa, dos Parlapatões, de São Paulo, será apresentada, às 21 horas, Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A montagem é um solo do ator e palhaço Hugo Possolo baseada no texto Pounding Nails in the Floor with My Forehead (Batendo Pregos no Chão Com Minha Testa), de Eric Bogosian, com ...