Magazine Peça “No Fundo do Poço” aborda sagrado e profano no Teatro Sesi Com debate sobre a desigualdade social a questões relacionadas ao futuro do meio ambiente, espetáculo de Danilo Alencar ocupa o palco nesta terça-feira (4)

Temas como machismo, pobreza, assédio e desigualdade de gênero serviram de fios condutores para o espetáculo No Fundo do Poço, do dramaturgo Danilo Alencar. A peça é atração desta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi. Encenado pelo grupo de teatro Arte e Fatos, o texto transita entre o sagrado e o profano ao abordar temas contemporâneos. O ingresso pode ser...