Magazine Peça “Empodere as Mulheres!” debate temas como feminismo

O espetáculo Empodere as Mulheres!, da Cia. de Dança Bittencourt, que utiliza as linguagens de dança contemporânea e jazz, será apresentado neste sábado, às 20 horas, no Teatro Goiânia. Com coreografia de Karyne Bittencourt e coordenação geral de Cláudia Bittencourt, Empodere as Mulheres! ressalta que o feminismo é uma ferramenta de evolução em suas diversas proporções...