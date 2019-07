Magazine Peça aborda criatividade infantil Texto apresentado no Teatro Sesc Centro é inspirado em contos de Clarice Lispector, Ruth Rocha e Mário Quintana

Os atores Juliana Mado e Vinícius Bolivar, da Cia. Ju Cata-Histórias, apresentam nesta sexta-feira, às 19 horas, no palco do Teatro Sesc Centro, o espetáculo Cuca de Ideias Malucas (foto). Com narrativas entremeadas de musicalidade, o texto tem inspiração em contos de Clarice Lispector, Ruth Rocha e Mário Quintana. A duração é de cerca de uma hora, com ingressos ent...