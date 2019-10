Magazine Peça Ícaro and The Black Stars possui uma postura política O artista reforça que o racismo é um sistema estruturado na sociedade desde sempre

Além de um show musical, a peça Ícaro and The Black Stars tem também uma postura política. “O nosso espetáculo é socialmente posicionado porque somos pretos naquele palco falando de causas negras, as quais estão relacionadas a todos os âmbitos: social, político, histórico e cultural. Desde que somos uma nação, temos construído uma história muito controversa, injusta e...