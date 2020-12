Magazine PC Siqueira pede doações em dinheiro na internet após polêmica de pedofilia Ele que voltou com o seu canal MasPoxaVida no YouTube, após se envolver em uma grande polêmica em junho deste ano - quando foi acusado de pedofilia

PC Siqueira, 34, tem usado as redes sociais para pedir doações em dinheiro aos fãs e seguidores. Ele que voltou com o seu canal MasPoxaVida no YouTube, após se envolver em uma grande polêmica em junho deste ano - quando foi acusado de pedofilia -, o YouTuber está passando por dificuldades financeiras. Em seu Instagram, Siqueira deixou o link do seu PIX (meio de pag...