Magazine Paulo Vieira comanda briga de casais na cozinha no reality Rolling Kitchen Brasil Programa estreia nesta quinta-feira (21), às 21h, no GNT; na competição, dois casais famosos disputam quem cozinha o melhor prato do dia em uma hora de prova

O comediante Paulo Vieira, 28, estreia como apresentador no reality culinário Rolling Kitchen Brasil nesta quinta-feira (21), às 21h, no GNT. No programa, uma produção da Endemol Shine Brasil, dois casais famosos disputam quem cozinha o melhor prato do dia em uma hora de prova. Vieira admite que está muito ansioso com a estreia do reality que mistura entretenimento leve, ...