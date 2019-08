Magazine Paulo Ricardo se apresenta em Goiânia

O cantor e compositor Paulo Ricardo apresenta a turnê On The Rock neste sábado, a partir das 21 horas, no palco do Bolshoi Pub. No repertório, grandes sucessos do RPM, como Rádio Pirata e Olhar 43, da carreira solo, caso de Dois e Tudo por Nada, e releituras de clássicos de bandas como Beatles, Rolling Stones, Oasis e U2. O show, em formato intimista, foi criado em 2017 ...