Magazine Paulo Moraes e banda fazem show no projeto Grand Jam

Paulo Moraes e banda (foto) comandam o Grand Jam desta quarta-feira, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Eles vêm com tudo junto e misturado, com integrantes do The Rotten Boys e seu African Dirty Blues – Paulo Moraes (guitarra, gaita e voz) e Oscar Jayme (bateria) – e o blues de Chicago dos integrantes do Route 62 – Edison (guitarra e voz) e Edison Filho (contrabaixo,...