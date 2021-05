Magazine Paulo Mendes da Rocha doou seu acervo para Portugal meses antes de morrer Sob protestos, um acervo de 8.800 itens de Paulo Mendes saiu do Brasil para ser integrado ao acervo da Casa da Arquitectura em 2020

Sob protestos, um acervo de 8.800 itens de Paulo Mendes da Rocha, que morreu na madrugada deste domingo (23), aos 92 anos, saiu do Brasil para ser integrado ao acervo da Casa da Arquitectura em setembro de 2020. A escolha da instituição portuguesa foi do próprio arquiteto, que foi vencedor do Pritzker em 2006, o principal prêmio de arquitetura no mundo. "A relação ...