Magazine Paulo José, lenda do cinema e da televisão brasileira, morre de pneumonia aos 84 anos O ator teve uma carreira prolífica que cobriu mais de cinco décadas, mas há anos estava afastado das telas por causa de um quadro de doença de Parkinson

O ator Paulo José, um dos principais nomes da história do cinema e da televisão brasileira, morreu nesta quarta-feira aos 84 anos em decorrência de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela TV Globo. O ator, que estava internado havia 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro, ficou célebre por protagonizar filmes como "Todas as Mulheres do Mundo", de Doming...