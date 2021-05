Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira (4), aos 42 anos, vítima da Covid-19, deixou o marido, Thales Bretas, e dois filhos, os meninos Gael e Romeu, de um ano. O nascimento das crianças foi a realização de um dos maiores sonhos do comediante, que registrou a luta que durou vários anos para ter filhos.

Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em uma cerimônia no Parque Lage, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro. Apesar de contar com a presença de diversos famosos, o casal prezou pela discrição e pediu aos convidados que não fizessem registros.

Algum tempo depois, eles começaram a pensar em aumentar a família. A primeira tentativa foi em 2017, por meio de uma barriga de aluguel, que chegou a engravidar de gêmeos. Porém, a gestação acabou interrompida antes do tempo.

Em dezembro daquele ano, o humorista compartilhou a tristeza nas redes sociais. "Infelizmente não será dessa vez", lamentou. "Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais para frente!"

"Eu e Thales somos muito jovens, saudáveis e nos amamos muito", afirmou. "Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem! Seremos pais, mas um pouco mais pra frente!"

Os planos de fato se confirmaram. No final de 2018, o casal retomou a ideia de ter filhos usando o mesmo método, desta vez com sucesso. Os gêmeos Gael e Romeu nasceram em agosto de 2019 nos Estados Unidos.

"Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis", comemorou na ocasião. "Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade!"

"Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês", contou. "Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família."

Em entrevista a Sabrina Sato no canal da apresentadora no YouTube, Paulo Gustavo explicou que os dois filhos nasceram de barrigas diferentes. "Geneticamente, Romeu é do Thales e Gael é meu, foram duas barrigas", explicou.

"A gente 'fez' alguns embriões: cinco embriões com o meu sêmen e cinco com o de Thales. A gente inseminou um em cada barriga", contou. "O que tem a covinha é Gael, o meu. Ele tem um fogo como eu tenho. E Romeu é igual a Thales: romântico, chora, fica querendo abraçar o irmão... E Gael sai correndo."

O humorista explicou ainda como foi o processo para trazer as crianças ao Brasil. "A gente teve eles em San Diego [na Califórnia], não foi no Brasil", disse. "Então, esperamos um tempo lá para tirar a documentação, o passaporte americano e o brasileiro. A gente teve que esperar esse tempo."

"Romeu nasceu dia 3 e Gael dia 13", revelou. "A gente teve que esperar um pouquinho porque dá peninha pegar avião com bebê recém-nascido. Então, ficamos dois meses lá. A família foi visitar a gente, então tivemos esse periodozinho."