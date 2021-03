Magazine Paulo Gustavo é internado com Covid-19 no Rio "Paulo está internado por orientação médica. O ator segue em acompanhamento e agradece o carinho e apoio de todos por sua recuperação", informa em nota

