Após uma terça-feira(9) cheia, com a eliminação de Rízia e prova do Líder, conquistado por Alan, também teve tempo para a formação do último paredão desta edição do BBB19. Paula foi indicada pelo Líder Alan, enquanto Carol Peixinho foi indicada pela mineira. Com isso, a goiana Hariany continua no programa e se junta com o Brother na grande final, na sexta-feira.