Magazine Paul McCartney escreve autobiografia narrada a partir de suas canções "Mais de uma vez me perguntam se eu escreveria uma autobiografia, mas o momento nunca foi certo. A única coisa que sempre consegui fazer, seja em casa ou na estrada, é escrever novas canções", disse o músico

O músico britânico Paul McCartney anunciou o lançamento de "The Lyrics: 1956 to the Present", uma autobiografia narrada a partir de 154 canções de sua autoria. O livro foi divulgado nas redes sociais do artista, nesta quinta-feira (25), e chega às livrarias em 2 de novembro. "Mais de uma vez me perguntam se eu escreveria uma autobiografia, mas o momento nunca foi ce...