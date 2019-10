Magazine Paul Dano é escolhido para interpretar Charada em novo filme do Batman com Robert Pattinson Depois de revelar Zoe Kravitz como Mulher-Gato, e claro, Robert Pattinson como Batman, o vilão Charada, finalmente ganhou um intérprete para a nova versão do filme do Homem Morcego

Paul Dano vai interpretar Charada no novo filme do Batman. O filme é dirigido por Matt Reeves e nessa versão, o Charada se chama Edward Nashton, o homem que mais tarde nos quadrinhos usa o nome de Edward Nygma e adota a persona vilã. O ator participou de filmes como ‘Little Miss Sunshine’ e ‘Okja’. Além disso, Paul Dano foi indicado ao Emmy em Melhor Ator C...