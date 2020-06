Magazine Patrono de cidades goianas

A 42 km de Goiânia, está localizado o município Santo Antônio de Goiás, com 6,2 mil habitantes. Sua origem foi por volta de 1947, quando as terras da região começaram a ser ocupadas pelo potencial agropecuário. Até então era um povoado, que conquistou a emancipação 40 anos depois e foi reconhecido como distrito. O nome, até então, era apenas o do santo - “de Goiás” te...