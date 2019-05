Magazine Patrimônio que não cessa

Com a entrega da obra da Estação Ferroviária de Goiânia, o Iphan Goiás parte para novos projetos de revitalização e reintegração de prédios e elementos históricos do Estado. O instituto tem em mãos, por exemplo, a conclusão das obras de sua nova sede, que será transferida da casa modernista do Setor Sul para ocupar o prédio da antiga Delegacia Fiscal, em frente à Praça Cívi...