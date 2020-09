Magazine Patrimônio imaterial

Desde 2012 que os ofícios e os modos de fazer as bonecas carajás são tombados como patrimônio cultural brasileiro. Elementos desenvolvidos dos povos ancestrais de Goiás e Tocantins, as matérias-primas, técnicas e etapas de confecção, além dos mitos e histórias narradas pelos carajás expressam a rica relação entre seu povo e o rio, a fauna e a flora, as relações sociais e ...