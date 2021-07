Magazine Patrimônio em pigmentos

Os traços sistemáticos do Grande Hotel, as linhas do Grande Hotel, as ondulações dos postes da Avenida Goiás. Toda a paisagem e memória de Goiânia servem de pretexto para o projeto Pigmentos, criado pelo arquiteto e urbanista Rodolpho Furtado. O trabalho começou em 2017, com uma íntima proposta de redescoberta de Goiânia, anulando as interferências e obstáculos de ...