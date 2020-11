Magazine Patrick Quinn, promotor do desafio do balde de gelo na cabeça, morre aos 37 anos Quinn, de Nova York, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica incurável (ELA), em 2013

Patrick Quinn, um dos promotores do popular desafio viral do balde de gelo na cabeça, morreu neste domingo (22), aos 37 anos. Quinn, de Nova York, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica incurável (ELA), em 2013. Após sua morte, seu grupo de apoio escreveu em sua página oficial do Facebook que Quinn tinha sido "uma bênção para todos de muitas maneiras". A campanha vi...