Magazine Patrick Maia faz show de humor em pub Comediante terá ainda a companhia dos comediantes Marx Willian, Magno Martins e Valter Nunes

A comediante Patrick Maia (foto), famoso no YouTube, é principal atração da noite desta quinta-feira, a partir das 22 horas, de show de humor no Guardians Empório Pub. Um dos seus vídeos na rede social, o Piadas Crentes, já tem ais de 1,5 milhões de visualizações. Integram o elenco do show ainda os humoristas Marx Willian, Magno Martins e Valter Nunes. O ingresso...